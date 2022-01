Voto antecipado. Governo avisa que "inscrição de terceira pessoa" é "crime eleitoral"

"Os dados pessoais a inserir e a consultar novotoantecipado.mai.gov.pt , para inscrição no voto antecipado, são dados públicos que constam nos cadernos eleitorais e que são afixados nas assembleias de voto e enviados para os delegados dos partidos, como consta da Lei do Recenseamento Eleitoral", começa por assinalar uma nota do gabinete de Francisca Van Dunem."A plataforma da Administração Eleitoral está elaborada de acordo com o Artigo 79.ºC da Lei Eleitoral para a Assembleia da República e com a Lei do Recenseamento Eleitoral (cujos sistemas de informação de suporte mereceram parecer favorável vinculativo da Comissão Nacional de Proteção de Dados – CNPD)", prossegue o Ministério da Administração Interna.



Mais de 310 mil pessoas inscreveram-se para votar antecipadamente em mobilidade, no domingo, para as eleições legislativas, indicou o Ministério da Administração Interna.

"Deficiências"



Na quinta-feira,Em resposta à agência Lusa, a CNPD adiantou queSegundo noticiou o, "a plataforma de agendamento do voto antecipado para as legislativas através da Internet permite o registo em nome de pessoas que constam nos cadernos eleitorais, desde que se saiba o nome completo e a data de nascimento"."Uma vez dentro da plataforma, é possível assumir o controlo do agendamento do voto antecipado da potencial vítima, uma vez que o intruso passa a ter a capacidade de inserir um endereço de e-mail e um número de telefone, que servem de meios de contacto para gerir todo o processo e receber notificações relacionadas com o processo", escreveu o jornal., confirmou a Comissão de Proteção de Dados .A CNPD enfatizou ainda que, "de qualquer modo, isso não afeta o exercício do direito de voto". Contudo, esta situação permite "a consulta por terceiros a inscrições feitas diretamente pelos titulares dos dados, embora os dados de contacto existentes fornecidos pelos titulares se encontrem mascarados, não sendo, por isso, dados a conhecer".

"Apesar das circunstâncias especiais de pandemia em que vivemos e da necessidade de adaptar procedimentos e criar mecanismos alternativos que permitam aos eleitores exercerem o seu direito fundamental de voto", a conceção de soluções neste domínio "deve sempre pautar-se pelo imprescindível dever de cuidado, exigindo-se que sejam adotadas as medidas necessárias e legalmente previstas para que o direito à proteção de dados seja devidamente salvaguardado".

A posição da CNE



Por sua vez, a Comissão Nacional de Eleições adiantou também na quinta-feira à Lusa que decorreu uma reunião plenária, durante a qual foi deliberado que "não há verdadeiramente acesso a outros dados pessoais por esta via, uma vez que a aplicação apenas retorna a freguesia (ou posto) de recenseamento, em princípio, coincidente com a de residência"."A utilização do nome completo ou, em alternativa, do número de identificação civil, juntamente com a data de nascimento, é a forma de acesso à referida plataforma, como, aliás, há anos o tem sido para a consulta ao recenseamento eleitoral", apontou a CNE."Outras possíveis dificuldades com que um cidadãopossa ver-se confrontado serão facilmente solucionáveis através de um contacto direto com a Secretaria-Geral da Administração Interna, de preferência por correio eletrónico", concluiu a CNE.