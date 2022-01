Voto em isolamento. Governo discute opções com partidos

Foto: Rodrigo Antunes - Lusa

Poderão ser mais os locais para exercer o voto antecipado nas eleições do próximo dia 30. Poderá também ser feita uma recomendação de horário para que as pessoas em isolamento possam votar.

São duas das hipóteses apresentadas esta segunda-feira aos partidos com assento parlamentar pela ministra da Administração Interna, que está a analisar "as condições do exercício" do direito de voto.