Voto em isolamento. Médicos de Saúde Pública vão pedir escusa de responsabilidade

Os médicos de Saúde Pública vão pedir escusa de responsabilidade na emissão de declarações de isolamento. Dizem que perante a exceção aberta pelo Governo que autoriza a saída de casa infetados e de contactos de alto risco para votarem no dia 30, deixam de reunir condições para fazer o trabalho que estavam a desenvolver no combate à pandemia. O infeciologista Carmo Gomes considera mesmo que esta exceção vai contribuir para uma maior abstenção no dia 30.