Voto na CDU é "a mais eficaz vacina política", considera Jerónimo de Sousa

Miguel A. Lopes - Lusa

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, considerou domingo o voto na CDU nas próximas eleições legislativas como "a mais eficaz vacina política" para impedir a "doença terrível" da política de direita no país.