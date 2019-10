ZERO aplaude decisão do Governo de encerrar mais cedo centrais termoelétricas do Pego e Sines

António Costa diz que estão garantidas as condições de segurança de abastecimento.



As declarações surgem depois da conclusão das barragens do Alto Tâmega e de uma nova linha de alta tensão que vai abastecer o Algarve e que vai permitir o encerramento faseado de Sines.



A associação ambientalista Zero saúda a decisão, considerando esta uma grande vitória para o ambiente e para o clima.