Assuntos fiscais do filho de Joe Biden investigados

O gabinete do procurador dos EUA em Delaware é liderado por David Weiss, nomeado por Trump em 2018. Um porta-voz do gabinete recusou-se a comentar, frisando a natureza contínua da investigação.

A revelação da investigação ocorre no momento em que Joe Biden está a organizar o seu gabinete antes da tomada de posse, que vai acontecer a 20 de janeiro, apesar de recusa de Trump em assumir a derrota.







O Presidente eleito ainda não anunciou a sua escolha para procurador-geral, um cargo que poderá supervisionar a investigação sobre os impostos do filho.

Hunter Biden afirma não ter feito nada de errado

. Inclusivamente com o apoio de consultores fiscais profissionais”, afirma Hunter Biden em comunicado.O filho do Presidente eleito acrescenta que teve conhecimento da investigação na terça-feira, quando os promotores informaram o seu advogado da averiguação.

Hunter Biden é o único filho vivo do Presidente eleito, após a morte do seu filho mais velho Beau Biden em 2015 vítima de um cancro no cérebro.

A equipa de transição Biden-Harris afirma que oE acrescenta que Hunter “lutou contra desafios difíceis, incluindo ataques pessoais vis nos últimos meses, para aparecer mais reforçado”.Hunter Biden, de 50 anos, que conta com uma história de negócios internacionais em vários países, tem um passado de luta contra a dependência de álcool e drogas.

Alvo frequente de Trump

Durante a campanha eleitoral de 2020, Hunter foi alvo frequente de críticas republicanas, com foco nos seus negócios na Ucrânia e na China, quando Joe Biden era vice-presidente de Barack Obama.Em dezembro do ano passado, o Presidente Donald Trump foi acusado de abuso de poder e obstrução ao Congresso pela Câmara dos Representantes, devido às tentativas de pressionar a Ucrânia a investigar os Bidens.No entanto, Trump, que foi absolvido pelo Senado controlado pelos republicanos em fevereiro, manteve o foco em Hunter Biden auxiliado pelo seu advogado pessoal Rudy Giuliani.A investigação do Senado não encontrou evidências de influência imprópria ou transgressão do ex-vice-Presidente de Obama, concluindo apenas queSegundo a CNN , que cita duas fontes ligadas à investigação,Algumas dessas transações envolveram pessoas que o FBI acredita terem despertado acusações de contraespionagem, um problema comum quando se trata de negócios chineses, acrescenta a CNN.

O computador encontrado em Delaware

Nas semanas finais da campanha para as presidenciais de 3 de novembro, Giuliani afirmou que um computador pessoal recuperado, numa loja de recuperação de material informático em Delaware, pertencente a Hunter Biden documentava os seus negócios com a Ucrânia e a China.





O FBI tomou posse desse computador pessoal no final de 2019.



Com a acusação do advogado pessoal de Donlad Trump, as alegações foram publicadas pelo New York Post para reforçar a acusação infundada de que Joe Biden moldou a política externa norte-americana na Ucrânia para beneficiar o filho.







A campanha de Joe Biden negou categoricamente a história e os principais detalhes foram contestados.

Foco na China

A CNN avança que as investigações estão focadas nas atividades comerciais de Hunter ligadas à na China. Alguns dos seus negócios são conhecidos publicamente através de entrevistas e documentos divulgados em setembro pelos republicanos no Senado.Segundo os mesmos documentos,, do fundador e ex-presidente da CEFC, Ye Jianming, depois de uma reunião de negócios em Miami.Em 2019, em declarações a revista, Hunter afirmou que se sentiu desconfortável ao receber o diamante e que o tinha oferecido a um sócio.Na mesma entrevista, Hunter Biden afirmou que o negócio falhou e que não considerava Ye Jianming uma personagem suspeita. Posteriormente as autoridades chinesas detiveram Ye Jianming, por corrupção.Segundo a CNN que cita fontes ligadas à investigação,Hunter Biden foi ainda advogado de Patrick Ho, que dirigia uma organização apoiada pelo CEFC, e que foi condenado em 2018 por pagar milhões de dólares em subornos a funcionários no Chade e no Uganda para beneficiar projetos da empresa chinesa nesses países. Ho foi condenado a três anos de prisão.Em 2013, Hunter esteve envolvido com parceiros norte-americanos e chineses para a criação de um fundo de investimento chamado BHR Partners para negócios fora da China. Começou como membro não renumerado no conselho da BHR e assumiu uma participação de acionista depois do seu pai deixar o cargo de vice-presidente.

O desafio para o novo Presidente

Na passada semana, numa entrevista ao jornalista da CNN Jake Tapper o“Não sou eu que lhes vou dizer o que têm de fazer ou que não precisam de fazer. Não vou dizer, vão processar A, B ou C”, afirmou Joe Biden., acrescentou.“A pessoa ou pessoas que escolhi para dirigir o Departamento de Justiça serão pessoas com a capacidade independente para decidir quem será processado e quem não será”.