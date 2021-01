Capitólio. Tomada de posse de Biden levanta preocupações após falhas na segurança

Como é habitual neste tipo de inaugurações,, o que lhe concede o mais elevado nível de preparação a nível de segurança. Tal significa que as agências federais lideradas pelo FBI e pela Inteligência norte-americana estarão munidas ao máximo de armas de fogo.No entanto, os recentes ataques ao Capitólio levam a que o grau de segurança na inauguração de Biden tenha de ser ainda mais elevado. Até porque, para além do futuro Presidente, estarão presentes a sua vice, três antigos presidentes e os nove membros do Supremo Tribunal, assim como a maioria dos membros do Congresso., defendeu à estação CBS a senadora democrata Amy Klobuchar, membro do comité que supervisiona cerimónias inaugurais.Poucas horas depois do episódio de quarta-feira, esse reforço começou desde logo a ser preparado. Neste momentoEm Washington foi já declarado um estado de emergência que irá vigorar até ao dia seguinte à tomada de posse. Além disso, a partir deste fim de semana a cidade estará reforçada com a presença de 6200 guardas nacionais, segundo a presidente da Câmara, Muriel Bowser.

Donald Trump “violou o seu juramento”

O episódio ocorrido no Capitólio esta semana veio revelar graves falhas de segurança, levando mesmo à demissão do chefe da polícia do Capitólio e do sargento de armas do Senado.No seu ataque ao edifício, os manifestantes pró-Trump. Algo irónico, uma vez que o presidente terá sido responsável por incitar os seus apoiantes a atacarem a democracia norte-americana.. Não há dúvidas de que aquilo que vimos esta semana foi incentivado pela retórica que ele tem usado já há semanas e que inspirou e mobilizou extremistas da direita e quem acredita em teorias da conspiração”, criticou Michael Chertoff, antigo secretário de Segurança Interna.O responsável do governo de George W. Bush comparou mesmo o ataque ao Capitólio com o 11 de Setembro. “No 11 de Setembro preocupámo-nos que um dos aviões fosse contra o edifício do Capitólio. Neste caso, o Capitólio foi atingido.”, considerou em declarações aoChertoff foi, na altura da tomada de posse de Barack Obama, um dos responsáveis pelas preparações da inauguração do então recém-eleito presidente. Para o ex-secretário de Segurança Interna, as ameaças eram já significativas em 2009, mas agora a natureza das mesmas é outra.Isso cria um desafio de segurança diferente, pois é necessário detetar muitos tipos diferentes de pessoas e de ameaças”, explicou.Os riscos de segurança, em conjunto com o agravar da crise pandémica nos Estados Unidos, fazem com que o número de participantes nas cerimónias inaugurais de 20 de janeiro baixe dos habituais 200 mil para três mil. Mas, para Chertoff, este dia marca apenas o início de um longo período de preocupação em termos de segurança.em termos de terrorismo doméstico inspirado diretamente por ele ou por grupos de extrema-direita”, alertou. “Este será o desafio de segurança para o futuro que se aproxima”.