Joe Biden toma posse como 46.º Presidente dos Estados Unidos

"É um novo dia na América", escreveu Joe Biden na sua conta da rede social Twitter ao início da tarde desta quarta-feira.Milhares de pessoas em todo o mundo assistem virtualmente à cerimónia da investidura de Joe Biden como 46.º Presidente dos Estados Unidos.Pela primeira vez na história dos EUA, a cerimónia decorre sem público a assistir presencialmente, com o Capitólio apenas acessível a pessoas credenciadas.Ainda abalados pelo ataque ao Congresso por parte de apoiantes do Presidente cessante Donald Trump e com a ameaça contínua de protestos armados, o ambiente nos EUA, e particularmente em Washington, é de grande tensão e obrigou a um reforço das medidas de segurança para o dia dade Joe Biden.

A capital norte-americana transformou-se numa verdadeira fortaleza: as ruas estão interditas, com cerca de 25 mil agentes da Guarda Nacional a guardar o perímetro de segurança junto do Capitólio. Esta é a maior operação de segurança alguma vez realizada para uma transição presidencial.



"A democracia venceu"





Depois de ter prestado juramento solene, com a mão esquerda numa Bíblia e a mão direita no ar, Joe Biden começou o seu discurso de tomada de posse.





"Este é dia da América, da democracia. Um dia de história, de esperança, de renovação de decisão", disse o Presidente eleito.







“Hoje celebramos o triunfo não de um candidato, mas de uma causa. A causa da democracia, do povo e da vontade do povo que foi ouvida”, acrescentou. “Mais uma vez ficamos a saber que a democracia é preciosa e frágil e neste momento, meus amigos, a democracia venceu”, afirmou Biden.







“Neste terreno sagrado em que há poucos dias a violência agitou as bases da capital, unimo-nos enquanto uma nação sobre Deus, indivisível, para levarmos a cabo uma transferência de poder pacífica como temos feito há mais de dois séculos”, afirmou o Presidente eleito, referindo-se ao dia em que milhares de apoiantes de Trump assaltaram o Capitólio.