"O nosso voto importa". Eleitores negros foram essenciais para a vitória de Joe Biden

Os dados são da agência de notícias Associated Press em conjunto com a organização independente de pesquisa NORC, cuja sondagem incluiu mais de 110 mil eleitores de todo o país.Já em 2016, quando Trump disputou com Hillary Clinton a liderança dos EUA, foi a democrata quem ganhou o apoio dos eleitores negros, apesar de tal não ter sido o suficiente para lhe garantir a vitória.Mas, em comparação com Clinton, Joe Biden conseguiu o apoio de mais eleitores em áreas com grandes comunidades negras. Foi esse o caso no condado de Wayne, no Michigan, e no condado de Milwaukee, em Wisconsin –Já nos bairros da cidade de Filadélfia (Estado da Pensilvânia), onde 75 por cento da população é negra,, cuja contagem está muito perto do final.A Geórgia, que há quase três décadas elege candidatos republicanos, é um dos exemplos mais notáveis do impacto dos eleitores negros. Com praticamente todos os votos contados nesse Estado, Joe Biden lidera com uma vantagem de 0,2 por cento sobre Donald Trump.A vitória quase declarada do presidente eleito na Geórgia resulta do: Fulton, DeKalb, Gwinnett e Cobb, todos na área metropolitana da cidade de Atlanta e onde habitam grandes comunidades negras., disse à Associated Press Eric Sheffield, de 52 anos, que votou no Estado da Geórgia e que há vários anos tinha vindo a apelar aos seus amigos e familiares a que fossem também às urnas.

O papel das organizações de apelo ao voto

Alguns ativistas apontaram para os resultados em Estados decisivos como um repúdio da retórica racista que marcou a presidência de Donald Trump e um apoio à escolha por Joe Biden de Kamala Harris para sua vice, tornando-se a primeira mulher negra a alcançar esse cargo.Mas a afluência de eleitores negros às urnas deveu-se, também, aA recolha de fundos Black Voters Matter atuou em mais de 15 Estados, enviando uma frota de autocarros em viagens pela nação para apelar ao voto dos eleitores negros. Só na Geórgia, alcançaram mais de 500 mil destes eleitores e enviaram quase dois milhões de mensagens de texto., contou à AP, por sua vez, Maurice Mitchell, estrategista no Movimento pelas Vidas Negras e diretor nacional do Partido das Famílias Trabalhadoras.Durante o seu discurso de vitória, na noite de sábado, Joe Biden reconheceu o papel destes eleitores nestas presidenciais.declarou.Em 2008 e 2012, durante as candidaturas de Barack Obama, o primeiro presidente negro da História dos Estados Unidos, os eleitores negros tinham já participado em número recorde. No entanto, em 2016, essa participação caiu significativamente em cidades-chave, para agora voltar a subir.– a liberdade e a sobrevivência que sabiam que nunca viveriam para ver, mas que sabiam serem tão importantes para as gerações seguintes”, disse à AP Alencia Johnson, estratega política e conselheira de Joe Biden.