"A era dourada da América voltou". Donald Trump discursou perante o Congresso

“A América está de regresso”. Foi assim que Donald Trump iniciou o seu discurso no Congresso na madrugada desta quarta-feira, o primeiro desde que tomou posse, há 43 dias.



“A era dourada da América voltou. Não podem parar o sonho americano”, continuou o presidente norte-americano, afirmando que em apenas 43 dias fez muito mais do que outras administrações em quatro ou oito anos. “E estamos apenas a começar”, observou.



O discurso foi interrompido logo nos primeiros minutos por membros da bancada democrata. O congressista democrata Al Green, do Texas, acabou mesmo por ser expulso da sessão por interromper o discurso de Trump com protestos.



Trump prosseguiu o seu discurso, elogiando a sua política anti-imigração. O presidente norte-americano diz que declarou emergência nacional na fronteira sul e enviou o exército e a patrulha de fronteira dos EUA para “repelir a invasão do nosso país”.



"O nosso país não será mais ‘woke’", declarou. “Vamos recuperar a segurança do nosso país”, garantiu, argumentando que “a entrada de imigrantes ilegais tem sido a mais baixa desde que há registo”.



Trump afirmou ainda que sob o governo de Joe Biden, que diz ter sido “o pior presidente da história americana”, houve “centenas de milhares de travessias ilegais por mês”.

“Herdamos uma catástrofe económica”

O presidente norte-americano diz que a “prioridade é recuperar a economia”, afirmando que herdou “uma catástrofe económica e um pesadelo de inflação”.



“Sofremos a pior inflação dos últimos 48 anos e talvez a pior inflação da história dos EUA e eu estou a tentar reverter esta situação e fazer com que a América seja outra vez um país economicamente viável”, asseverou.



“Luto para reverter os danos do governo anterior”.



Trump agradeceu o trabalho de Elon Musk no departamento para a eficiência (DOGE), afirmando que seu governo está "a acabar com o desperdício flagrante do dinheiro dos contribuintes".



“Encontrámos níveis chocantes de incompetência”, disse Trump, enumerando uma lista de gastos desnecessários que, segundo Trump, Musk e o DOGE conseguiram descobrir. “Estamos a secar o pântano”, afirmou.

Tarifas recíprocas entram em vigor a 2 de abril

Donald Trump anunciou ainda que a partir de 2 de abril vão ser impostas tarifas recíprocas.



“Fomos roubados durante décadas por vários países do mundo e não vamos permitir que isso volte a acontecer”, declarou.



"As tarifas vão tornar a América rica e grande outra vez. Vai acontecer e vai acontecer muito rapidamente. Vamos sofrer alguma perturbação, mas estamos bem com isso. Não vai ser grande coisa", disse.



Donald Trump anunciou esta terça-feira a entrada em vigor das tarifas alfandegárias sobre a importação de produtos do Canada, México e China. Os três países anunciaram, por sua vez, medidas de retaliação.