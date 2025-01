Instagram oculta resultados de pesquisa relacionados com Partido Democrático

A empresa de Mark Zuckerberg assegurou estar corrigir um problema no Instagram que, após o regresso oficial de Trump à Casa Branca, impedia os utilizadores de pesquisar termos associados ao Partido Democrático, de Joe Biden e Kamala Harris.









Alguns utilizadores da rede social acusaram a empresa de parcialidade política, uma vez que o problema surgiu após a posse do presidente Donald Trump na segunda-feira, que contou com a presença de Zuckerberg., disse Matt Navarra, especialista em redes sociais, em declarações à BBC. "Se estes problemas não forem resolvidos rapidamente, [a Meta] corre o risco de alimentar teorias da conspiração", rematou.

A Meta nega parcialidade, alegando que é um problema técnico que também afetou outras hashtags, incluindo uma republicana. Mas a pesquisa pela hashtag "republicano" resulta em 3,3 milhões de publicações na plataforma.







Recorde-se que, para além do proprietário da Meta ter sido um dos magnatas das tecnologias a estar presente na tomada de posse de Trump, Zuckerberg já tinha sido criticado por ter mudado as políticas das rede sociais do grupo no que toca à verificação de factos e notícias.