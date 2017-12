Austrália quer organizar mundiais de râguebi

Mário Aleixo - RTP 13 Dez, 2017, 10:53 / atualizado em 13 Dez, 2017, 10:53 | Râguebi

O anúncio foi feito pelo presidente da Federação Australiana de Râguebi (RA), Cameron Clyne, para quem a organização do mundial em solo australiano era uma aspiração já antiga - o país acolheu pela última vez a competição máxima do râguebi masculino em 2003, nunca tendo organizado o equivalente feminino.



"Com o compromisso do Estado de Nova Gales do Sul de construir três novos estádios de dimensão internacional em Sydney, que acrescerão às infraestruturas de grande qualidade já existentes, a nossa candidatura nunca foi tão forte", disse.



Desde a sua criação, em 1991, nenhuma edição do Campeonato do Mundo de râguebi feminino foi realizada no hemisfério sul.



As duas próximas competições mundiais masculinas terão lugar no Japão, em 2019, e em França, em 2023.



O Campeonato do Mundo de râguebi feminino teve lugar este ano na Irlanda, com a Nova Zelândia a sagrar-se campeã.