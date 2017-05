CDUL conquista 20.º título português de râguebi

Lusa 13 Mai, 2017, 19:14 | Râguebi

Depois de ter perdido as duas últimas finais para o Direito, o CDUL reconquistou o título, numa partida em que ao intervalo perdia por 16-5.

Este é o 20.º título do CDUL, que é o recordista de troféus, com mais 11 do que o Direito, enquanto Agronomia falhou a conquista do seu segundo título.