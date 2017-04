CDUL entre os vencedores de festival jovem de râguebi

Mário Aleixo - RTP 10 Abr, 2017, 08:38 | Râguebi

O evento contou com a participação de cerca de 2.000 atletas jovens, vindos de países como Portugal, Inglaterra, País de Gales, Irlanda, Espanha e, pela primeira vez, Austrália.



• CDUL venceu Myerscough College na final de sub-19;



• Old Crescent ultrapassaram C.F. “Os Belenenses” na final de sub-17;



• Ivybridge College venceu no escalão de sub-15;



• Colston’s School ganhou a Agronomia na final de sub-13.



Para António da Cunha, diretor da Move Sports, ”durante dois dias, Lisboa recebeu um grande evento onde as melhores equipas portuguesas e estrangeiras proporcionaram excelentes jogos de rugby. É um enorme orgulho chegar ao final deste evento com o sentimento de missão cumprida, foi um fim-de-semana repleto de muito convívio, alegria, festa e cor“.





Sobre a próxima edição, “podemos adiantar que estamos a trabalhar para ter, mais uma vez, as maiores elites do rugby mundial. O objetivo é ter equipas dos quatro cantos do mundo, de países com forte cultura de rugby, além das maiores equipas europeias que já colocaram o Dove Men + Care Rugby Youth Festival no seu calendário”, comenta António da Cunha.A próxima edição, a 10ª, realiza-se a 7 e 8 de abril de 2018, em Lisboa.