Covid-19. Federação americana de râguebi declara falência

“As dificuldades financeiras existentes foram aceleradas pelo impacto que a pandemia de covid-19 teve nas atividades do râguebi”, informou a USA Rugby, em comunicado divulgado na segunda-feira no sítio oficial na Internet.



O modelo de declaração de falência nos Estados Unidos utilizado pela USA Rugby - que assegurou a “normalidade” da atividade das seleções masculina e feminina nos vários escalões - permite às empresas em situação financeira frágil restruturar a dívida.