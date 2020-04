Covid-19. Râguebistas das Fiji detidos por fuga ao isolamento

A identidade dos dois homens, que segundo o governante colocaram em perigo as Fiji, não foi revelada, mas são profissionais de râguebi e terão estatuto de internacionais, de acordo com a imprensa local.



Um dos atletas terá saído do hospital, onde estava em quarentena após o seu regresso de Singapura, o que representava “um risco e exposição elevada” ao novo coronavírus.



“Infelizmente para ele, não escapou às autoridades. Foi detido e estará em isolamento no hospital de Nadi”, disse ainda o primeiro-ministro daquelas Ilhas do Pacífico Sul.



A situação será reportada também à Federação Internacional de Râguebi, disse o diretor-geral da Federação de râguebi das Ilhas Fiji, John O’Connor.



As Fiji apresentam apenas 12 casos de infeção com o novo coronavírus, tendo a primeira situação sido diagnosticada na cidade de Lautoka, em 19 de março, sendo um funcionário da Fiji Airways que esteve nos Estados Unidos e Nova Zelândia.