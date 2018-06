Federação mundial de râguebi confirma "play-off" de Portugal com Alemanha

Lusa Comentários 06 Jun, 2018, 17:26 | Râguebi

A entidade máxima do râguebi mundial decidiu retirar pontos às seleções da Roménia, Bélgica e Espanha por utilização irregular de jogadores no Rugby Europe Championship, que também servia de qualificação para o Mundial2019, no Japão.



"Após os recursos interpostos pela Romênia e pela Espanha, o comité de apelo confirmou a violação da elegibilidade dos jogadores durante o processo europeu de classificação para o Mundial2019", refere em comunicado a WR.



No caso da Espanha, os casos específicos referem-se à utilização de Mathieu Belie e Sebastian Fuster, que disputaram partidas em 2008 e 2012, respetivamente, pela seleção francesa de sub-20.



Esta decisão é "definitiva e vinculativa, sem mais direito de recurso", de modo que a Espanha não jogará com Portugal o 'play-off' europeu de acesso ao Mundial2019, sendo substituída pela Alemanha.



A Federação Espanhola de Râguebi (FER) reagiu já ao indeferimento do recurso com um comunicado em que refere que "a pena é injusta e que os regulamentos não se aplicam a todos da mesma maneira".



Com estas punições, a Rússia acabou por se qualificar para o Mundial2019, juntando-se no Grupo A à Irlanda, Escócia e Japão.



A Alemanha substitui a Espanha no 'play-off' europeu de qualificação, numa partida prevista para 09 de junho, e o vencedor vai defrontar Samoa na última fase de acesso ao Mundial.