Mundial2019 de râguebi conhece o sorteio

Mário Aleixo - RTP 10 Mai, 2017, 11:56 | Râguebi

A Nova Zelândia, bicampeã mundial de râguebi, vai defrontar a África do Sul e a Itália no Mundial de 2019, a decorrer de 20 de setembro a 2 de novembro, no Japão, de acordo com o sorteio realizado esta quarta feira em Quioto.



Os "All Blacks", que eliminaram os sul-africanos nas meias-finais do Mundial de 2015 (20-18), terão ainda como adversários no grupo B do Mundial a seleção que se apurar na qualificação africana e o vencedor do torneio de repescagem.



A Nova Zelândia evitou o "grupo da morte" (C), no qual a Inglaterra, vencedora dos dois últimos torneios das Seis Nações, terá como adversários a França e a Argentina, que foi semifinalista no Mundial de 2015.



Os restantes dois adversários de Inglaterra, França e Argentina serão o Canadá ou os Estados Unidos, por um lado, e por outro Fiji, Samoa ou Tonga.



No grupo D, a Austrália, vice-campeã mundial, após perder a final para os "All Blacks" (34-17), vai defrontar o País de Gales (como em 2015), a Geórgia, o Canadá ou os Estados Unidos e a representante da Oceânia.



Os dois primeiros classificados de cada um dos quatro grupos apuram-se para os quartos de final.



Sorteio do Mundial2019:



- Grupo A: Irlanda, Escócia, Japão (anfitrião), representante da Europa (1º) e vencedor de um 'play-off'.



- Grupo B: Nova Zelândia (campeão mundial), Africa do Sul, Itália, representante de África (1º) e vencedor de um torneio de repescagem.



- Grupo C: Inglaterra, França, Argentina, representante da América (1º) e representante da Oceânia (2º).



- Grupo D: Austrália, País de Gales, Geórgia, Oceânia (1º) e representante da América (2º).