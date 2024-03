Portugal cai para 16.º no ranking mundial

A seleção portuguesa tinha recuperado uma posição após a vitória sobre a Roménia (49-24) na última jornada da fase de grupos do REC24, mas voltou, agora, a ser ultrapassada por Tonga.



Os ‘lobos’ iniciaram a competição no 13.º lugar, a sua melhor posição de sempre, alcançada após a prestação no Mundial de França2023, mas a surpreendente derrota na jornada inaugural do REC24, na Bélgica (10-6), precipitou uma queda de três lugares, que acabaram por não conseguir recuperar.



No cômputo geral, de acordo com a World Rugby, Portugal teve um ‘saldo’ negativo de 2,5 pontos ao longo do torneio, "o maior de todas as seleções envolvidas nos dois principais torneios europeus" de seleções, o torneio das Seis Nações e o REC24, "com exceção do País de Gales".



Em sentido inverso, a boa campanha da Itália no torneio das Seis Nações deste ano, onde empatou com a França (13-13), venceu a Escócia (31-29) e no País de Gales (24-21), valeu aos ‘azzurri’ a subida ao oitavo lugar, a sua melhor classificação de sempre, que não atingiam desde 2007.



Portugal perdeu a final do REC24 no domingo, frente à Geórgia, em Paris, e falhou o objetivo de repetir o título de campeão europeu conquistado em 2004.



Os ‘lobos’ só voltam a entrar em ação no verão, quando têm dois testes agendados contra a Namíbia e uma visita prevista para 20 de julho aos campeões mundiais, a África do Sul, que continua a liderar o ranking da World Rugby, apesar da vitória irlandesa no Seis Nações.