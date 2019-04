Portugal conquista Europe Trophy de râguebi após triunfo na Lituânia

Lusa Comentários 06 Abr, 2019, 14:43 | Râguebi

Portugal precisava apenas de um empate para garantir novamente o título do segundo escalão europeu da modalidade, com exceção do torneio das Seis Nações, mas confirmou o seu amplo favoritismo frente à formação do leste europeu com sete ensaios, cinco transformações e uma penalidade.

O triunfo português confirma, ainda, a disputa do `play-off` de acesso ao primeiro escalão, frente à Alemanha, em encontro previsto para o primeiro fim de semana de junho em horário e local a confirmar pela Rugby Europe.

Em Jurbarkas, a cerca de 200 quilómetros da capital Vilnius, Portugal demorou cerca de 20 minutos em cada metade do encontro para conseguir fazer ruir a resistência lituana e somar mesmo o ponto de bónus ofensivo.

Na primeira parte, foi Martim Cardoso a abrir as hostilidades, aos 20 minutos, seguindo-se os ensaios de João Belo (30) e João Freudenthal (39), com o toque de meta dos lituanos pelo meio, por Darius Vaitkevicius, que na altura colocou o marcador temporariamente em 7-7.

Após o intervalo (21-7), Freudenthal (13 pontos através de cinco transformações e uma penalidade) chegou mesmo a optar por atirar uma penalidade aos postes (59), mas a muralha lituana estava à beira de voltar a ruir, como se viu com os ensaios de José Lupi (61), Gonçalo Prazeres (70), João Belo (76) e Duarte Azevedo (80+2).

Jogo no Campo de Râguebi de Jurbarkas, na Lituânia.

Lituânia - Portugal, 7-48.

Ao intervalo: 7-21.

Sob arbitragem do francês Jonathan Dufort, as equipas alinharam:

- Lituânia: Marius Tamosaitis, Tomas Zibolis, Sigitas Ciakas, Darius Vaitkevicius, Marius Andrijauskas, Martynas Lianzbergas, Justinas Urbonas, Zygimantas Radzius, Tautvydas Krasauskas, Dovydas Taujanskas, Ignas Jankaitis, Mantautas Vilimavicius, Gytis Balciunas, Domantas Baguzis e Donatas Vilimavicius.

Jogaram ainda: Augustinas Terleckas, Donatas Trumpickas, Paulius Strigunas, Vaidas Kizilaitis, Tomas Bagdonas, Dainius Tamoliunas, Matas Miezys e Modestas Bekeris.

Ensaios (1): Darius Vaitkevicius (26).

Conversões (1): Donatas Vilimavicius (27).

Penalidades (0).

Treinador: Ntando Manyosha

- Portugal: João Vasco Côrte-Real, Nuno Mascarenhas, Francisco Bruno, Duarte Torgal, José Rebelo de Andrade, Salvador Cunha, João Granate, Francisco Sousa, Martim Cardoso, João Lima, António Cortes, João Belo, Pedro Cordeiro, Caetano Castelo Branco e João Freudenthal.

Jogaram ainda: José Lupi, João Moreira, Duarte Costa Campos, Duarte Gil, Duarte Azevedo, Gonçalo Prazeres, Francisco Vassalo e Filipe Granja.

Ensaios (7): Martim Cardoso (20), João Belo (30, 76) João Freudenthal (39), José Lupi (61), Gonçalo Prazeres (70) e Duarte Azevedo (80+2).

Conversões (5): João Freudenthal (21, 31, 40, 62, 71).

Penalidades (1): João Freudenthal (59).

Treinador: Martim Aguiar

Ação disciplinar: Nada a assinalar.

Assistência: Cerca de 400 espetadores.