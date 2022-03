Portugal na corrida ao Mundial de râguebi de 2023

Na prática, a World Rugby decidiu manter todos os resultados da Rússia nos sete jogos anteriormente disputados e punir os "ursos" com falta de comparência nos três encontros que lhes restavam, após a suspensão aplicada devido à invasão militar à Ucrânia.O organismo que tutela o râguebi a nível mundial decidiu ainda que serão atribuídos quatro pontos às seleções que beneficiam da falta de comparência russa, e não cinco pontos, correspondentes a uma vitória com ponto de bónus ofensivo.A Geórgia segue em primeiro lugar e, após a decisão da World Rugby, divulgada em comunicado, já está apurada e precisa apenas de mais um ponto para o fazer em primeiro lugar.Já a Espanha, qualifica-se automaticamente se vencer Portugal, enquanto a Roménia, que segue, agora, em quarto lugar, precisa de vencer os seus dois jogos, mas também que Portugal vença a Espanha e que os "leones" percam na última jornada, na Geórgia, ou de empatar na Geórgia e vencer os Países Baixos, desde que Portugal não some ponto de bónus em Madrid.Os dois primeiros classificados do agregado de resultados do Europe Champonship 2021 e 2022 apuram-se diretamente para o Campeonato do Mundo, enquanto o terceiro classificado terá de disputar um torneio de repescagem, em novembro, com seleções de outros continentes.