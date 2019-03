Portugal vence na Holanda e dá passo importante rumo ao título do Trophy

Lusa Comentários 09 Mar, 2019, 17:40 | Râguebi

Com dois ensaios, contra apenas um dos holandeses, os ‘lobos' igualaram a equipa ‘laranja’ no comando da competição, com nove pontos, mas têm menos um jogo disputado.



Numa partida marcada pelo forte vento que se fez sentir em Amesterdão, Portugal chegou ao intervalo a vencer por 6-0, graças a duas penalidades de Jorge Abecasis, resultado escasso para o enorme domínio territorial conseguido pela equipa de Martim Aguiar, que apenas no capítulo da formação ordenada revelou algumas dificuldades em comparação com o adversário.



Na segunda parte, e apesar de os holandeses começarem onde nunca haviam estado, nos últimos cinco metros de terreno português, por culpa de um erro defensivo nacional na reposição de bola holandesa, Portugal conseguiu ser mais acutilante e logrou romper por diversas vezes a linha de vantagem ‘laranja'.



Foi assim que Rodrigo Marta assinou o primeiro ensaio português (66 minutos), antes de Martim Cardoso fechar as contas nacionais (79), com um ensaio transformado por Jorge Abecasis.



Com o triunfo no ‘bolso', Portugal consentiu o ensaio de honra à Holanda (90+4 minutos), insuficiente para qualquer ponto de bónus do rival, já depois de José Rebelo de Andrade e Dirk Danen verem cartão amarelo (80+3) por picardias desnecessárias.



Jogo no National Rugby Centre, em Amesterdão.



Holanda - Portugal, 5-18.



Ao intervalo: 0-6.



Sob arbitragem do belga Maxime Burlet, as equipas alinharam:



- Holanda: Hugo Langelaan, Mark Darlington, Andrew Darlington, Kevin Krieger, Vincent Wright, Dirk Danen, Blake Nightingale, Ben Hamelink, Amir Rademaker, Jasey Vankampen, Sep Visser, Liam McBride, Illie Greeve, Siem Noorman e Joshua Gascoine.



Jogaram ainda Joseph Carden-Collins, Ross Bennie-Coulson, Kieran Hogg, Chesney Crosby, Mark Wokke, Tony Hoogenboom e Quinten Koster.



Selecionador: Gareth GIlbert



Ensaios (1): Kieran Hogg (80+4).



Conversões (0).



Penalidades (0).



- Portugal: João Vasco Côrte-Real, Nuno Mascarenhas, Francisco Bruno, José D'Alte, Jean Sousa, Salvador Vassalo, João Granate, Vasco Baptista, João Belo, Jorge Abecasis, António Cortes Monteiro, Tomás Appleton, Rodrigo Freudenthal, Rodrigo Marta e Manuel Cardoso Pinto.



Jogaram ainda João Moreira, José Rebelo de Andrade, Sebastião Villax, Martim Cardoso, Vasco Ribeiro e José Conde.



Selecionador: Martim Aguiar



Ensaios (2): Rodrigo Marta (66), Martim Cardoso (79).



Conversões (2): Jorge Abecasis (79).



Penalidades (2): Jorge Abecasis (26, 37).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para José Rebelo de Andrade (80+3) e Dirk Danen (80+3).



Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.