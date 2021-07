Râguebi. Belenenses apurado para a final da Taça de Portugal

Ao intervalo, os azuis já venciam por 13-7 e ampliaram a vantagem na segunda parte, com um total de três ensaios contra apenas dois dos "universitários".A equipa do Restelo vai encontrar o Técnico, que na terça-feira venceu o Direito (28-27), na final que será disputada no fim de semana, em dia e hora a acordar entre os clubes e a Federação Portuguesa de Râguebi.

Os jogos das meias-finais estavam inicialmente marcados para o último fim de semana, em campos situados no concelho de Lisboa, mas foram remarcados para o CAR do Jamor, no concelho de Oeiras, após o recuo da capital no plano de desconfinamento da covid-19.