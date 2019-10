Râguebi/Mundial: Inglaterra é a primeira seleção apurada para os quartos de final

Lusa Comentários 05 Out, 2019, 14:06 | Râguebi

A seleção inglesa, a única do hemisfério Norte que conseguiu sagrar-se campeã do mundo, em 2003, conquistou ainda o ponto de bónus, graças aos seis ensaios marcados, e já garantiu que terminará em um dos dois primeiros lugares do Grupo C, independentemente do resultado do último jogo, com a França.



Para os argentinos, semifinalistas em 2015, que ficaram em inferioridade numérica desde os 18 minutos, devido à expulsão do segunda linha Lavanini, a improvável qualificação passa por duas derrotas dos franceses – ainda invictos -, frente a Tonga e Inglaterra.



A Austrália, campeã em 1991 e 1999, também deu um passo firme em direção aos ‘quartos’ – reservados aos dois primeiros classificados dos quatro grupos da fase final – apesar de ter protagonizado uma exibição pouco convincente frente ao Uruguai, ao qual se impôs por 45-10.



Autores de dois ensaios cada, Tevita Kuridrani e Dane Haylett-Petty, foram os principais responsáveis não apenas pelo sucesso dos ‘wallabies’ (que ao intervalo venciam por apenas 19-3), mas também pela conquista do ponto de bónus perante o último classificado do grupo D.



A Austrália, uma das mais fortes candidatas ao título mundial, ascendeu à liderança da ‘poule’, com dois pontos de vantagem sobre o País de Gales - que tem menos um jogo realizado – e quatro sobre Fiji, terceira colocada, pelo que o apuramento deverá constituir uma mera formalidade.



O anfitrião Japão, muito apoiado pelos seus adeptos, conquistou o terceiro triunfo consecutivo e obteve um precioso ponto de bónus no triunfo por 38-19 sobre Samoa, que ficou definitivamente afastada dos quartos de final.



Os japoneses, que marcaram dois dos quatro ensaios nos últimos minutos do jogo, isolaram-se no comando do Grupo A, no qual são a única seleção sem derrotas, com três pontos de vantagem sobre a Irlanda e nove sobre a Escócia, que tem menos um jogo e será o adversário na última ronda.