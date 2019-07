Lusa Comentários 13 Jul, 2019, 19:36 | Râguebi

Apesar de averbar duas derrotas em três encontros disputados no Grupo A (19-12 com a Itália e 10-5 ante a França), Portugal conseguiu ser um dos dois melhores terceiros lugares, muito por culpa de um robusto triunfo (47-0) sobre a Hungria, e joga neste sábado os quartos de final com a Espanha, vencedora do Grupo B.



O vencedor do torneio de qualificação garante o apuramento direto para o torneio de râguebi ‘sevens’ dos Jogos Olímpicos, enquanto o segundo e terceiro classificados disputarão um torneio de repescagem mundial que disponibilizará a última vaga.