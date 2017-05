José Pedro Fontes e navegadora fora de perigo - Hospital

Lusa 19 Mai, 2017, 15:01 / atualizado em 19 Mai, 2017, 15:04 | Rali de Portugal

O diretor do serviço de urgência da Unidade de Saúde Local do Alto Minho (ULSAM), Rui Escaleira, deu conta que "as vítimas encontram-se sem risco de vida, conscientes, tranquilas, com estado clinico estável e atualmente estão em curso os exames complementares de diagnóstico necessários à melhor caracterização da extensão e da eventual gravidade das lesões".

"Pelas 12:30 de hoje, foram admitidos no serviço de urgência médico cirúrgico da ULSAM um piloto do sexo masculino e respetivo copiloto do sexo feminino, vitimas de acidente automobilístico de elevada energia que ocorreu durante a prova Rali de Portugal", refere o comunicado, acrescentando que foram "imediatamente" observadas pela equipa de trauma da unidade.

O Citroen DS3 R5 embateu num eucalipto, cerca de 400 metros após a partida para os 26,7 quilómetros da segunda especial da sexta prova do Mundial, em Viana do Castelo.

A assessoria de comunicação do rali tinha dado conta de que José Pedro Fontes e Inês Ponte tinham sido transportados para a unidade hospitalar de Viana do Castelo, de ambulância, no caso do piloto bicampeão nacional, e de helicóptero, no caso da navegadora.

José Pedro Fontes foi o último a partir para a segunda prova especial de classificação do Rali de Portugal, a primeira do dia. A 51.ª edição do Rali de Portugal, a disputar até domingo, voltou este ano a integrar o campeonato nacional, que é liderado pelo piloto lisboeta.

O troço cronometrado esteve interrompido para que fosse prestada assistência médica a Fontes e Ponte, tendo sido posteriormente sido reatada a competição.