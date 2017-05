Neuville e Ostberg partem à frente do Rali de Portugal

Mário Aleixo - RTP 19 Mai, 2017, 07:21 | Rali de Portugal

Neuville, vencedor das últimas duas provas e terceiro no Mundial, e Ostberg detêm um décimo de segundo sobre o neozelandês Hayden Paddon (Hyundai i20), mas vai ser o francês e tetracampeão do mundo Sébastien Ogier (Ford Fiesta) o primeiro a partir para as seis classificativas no Alto Minho e para a "Braga Street Stage".



O estatuto de líder do Mundial vai obrigar Ogier, sexto na superespecial a 0,7 segundos dos mais rápidos, a partir na frente e a 'limpar' a estrada, seguindo-se a ordem da classificação de pilotos, com o finlandês Jari-Matti Latvala, vencedor do Rali de Portugal em 2015, e Neuville, enquanto Ostberg, que venceu a prova lusa em 2012, vai ser o 12º a enfrentar os troços.



No dia seguinte ao arranque na pista de ralicrosse de Lousada, a 51ª edição do Rali de Portugal prossegue com oito classificativas, a disputar a partir das 10h09, com duplas passagens pela renovada especial de Viana do Castelo (26,7 km) e pelos invertidos troços de Caminha (18,1 km) e Ponte de Lima (27,46 km), antes da estreia da "Braga Street Stage" (1,9 km), que sucede ao mesmo conceito urbano disputado anteriormente no Porto.



Miguel Campos vai defender o estatuto de português mais rápido em prova, depois de ter sido 22º em Lousada, uma liderança presa por meio segundo sobre Pedro Meireles e Miguel Barbosa, todos em Skoda Fabia R5.