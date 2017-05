Ogier acelera para a vitória no Rali de Portugal

Mário Aleixo - RTP 21 Mai, 2017, 10:20 / atualizado em 21 Mai, 2017, 10:39 | Rali de Portugal

O francês Quentin Gilbert (Skoda Fabia R5) capotou após o salto da Pedra Sentada, no troço de Fafe, interrompendo a 16ª especial do Rali de Portugal.



Gilbert, que seguia no 16º lugar da geral, o quarto entre os WRC2, aterrou com a frente do carro, que acabou por capotar e ficar imobilizado nesta zona, perto do final da prova especial de classificação.



Este incidente, depois de terem passado todos os pilotos da principal categoria, interrompeu a especial, levando a que, de imediato, o romeno Simone Tempestini (Citroën DS3 R5) tivesse de travar antes de investir no salto, na sequência de alguns sinais aflitivos de Gilbert e do seu navegador, Renaud Jamoul, que aparentemente saíram ilesos.



Ogier firme na frente



O francês Sébastien Ogier (Ford Fiesta) permanece na liderança da sexta prova do Mundial, após a 16ª especial, com 16 segundos de vantagem sobre o belga Thierry Neuville (Hyundai i20), que encurtou em 0,8 segundos a diferença na primeira passagem por Fafe. O mais rápido foi o estónio Ott Tanak (Ford Fiesta).



Para a conclusão da 51ª edição do Rali de Portugal, falta disputar as classificativas de Luílhas (11,91 km) e Montim (8,66 km) e a "power stage", novamente em Fafe (11,18 km).



O francês, de 33 anos, em Ford Fiesta, lidera a prova portuguesa mantendo atrás de si Thierry Neuville, em Hyundai e Dani Sordo, também ao volante de um Hyundai.



O tetracampeão do mundo acelera na estrada à procura do quinto triunfo em Portugal, o primeiro desde que o rali voltou ao norte.