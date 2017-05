Ogier comanda apesar da pressão de Neuville

Lusa 20 Mai, 2017, 19:06 / atualizado em 20 Mai, 2017, 19:14 | Rali de Portugal

O tetracampeão e líder do campeonato do mundo, que procura o quinto triunfo na prova lusa, instalou-se no primeiro lugar após um toque do estónio e companheiro de equipa Ott Tänak, na 12.ª classificativa.

Ogier, que hoje foi o mais rápido em três troços cronometrados, detém 16,8 segundos sobre Neuville (Hyundai i20), terceiro do Mundial, que venceu duas classificativas, enquanto o espanhol Dani Sordo (Hyundai i20) segue no terceiro posto, a 51,3.

Fafe vai ser o palco das decisões da 51.ª edição do Rali de Portugal, acolhendo o quarto e último dia no domingo, a partir das 09:08, com as especiais de Fafe (11,2 km), Luílhas (11,91 km) e Montim (8,66 km), antes da segunda passagem pelo troço de Lameirinha, com o seu tradicional salto da pedra sentada, na `power stage`.

