Ostberg e Neuville com o melhor tempo na superespecial de Lousada

Lusa 18 Mai, 2017, 20:41 / atualizado em 18 Mai, 2017, 20:44 | Rali de Portugal

Ostberg e Neuville, que venceu os últimos dois ralis da temporada, repartem a liderança da prova, após concluírem os primeiros 3,36 quilómetros cronometrados em 2.26,6 minutos, menos uma décima de segundo do que o neozelandês Hayden Paddon (Hyundai i20), terceiro.

O francês Sébastien Ogier (Ford Fiesta), tetracampeão do mundo e líder do Mundial, alcançou o sexto tempo, ao gastar mais 0,7 segundos do que a dupla de primeiros classificados, enquanto o norte-irlandês Kris Meeke (Citroën C3), que defende o título na terra lusa, não foi além do 10.º lugar na superespecial, a dois segundos.

Na sexta-feira, a 51.ª edição do Rali de Portugal prossegue com oito classificativas, no Alto Minho, onde os pilotos vão percorrer duas vezes os renovados troços cronometrados de Viana do Castelo (26,7 km), Caminha (18,1 km) e Ponte de Lima (27,46 km), antes da `Braga Street Stage` (1,9 km), ao início da noite.

Rali de Portugal: Classificação





1. Mads Ostberg/Ola Floene, Nor (Ford Fiesta), 2.36,6 minutos



. Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul, Bel (Hyundai i20), m.t.



3. Hayden Paddon/John Kennard, Nzl (Hyundai i20), a 0,1 segundos.



4. Elfyn Evans/Craig Parry, GB (Ford Fiesta), a 0,4.



5. Dani Sordo/Marc Marti, Esp (Hyundai i20), a 0,5.



6. Sébastien Ogier/Julien Ingrassia, Fra (Ford Fiesta), a 0,7.



7. Stéphane Lefebvre/Gabin Moreu, Fra (Citroën C3), a 1,5.



. Jari-Matti Latvala/Mikka Antilla, Fin (Toyota Yaris), m.t.



9. Juho Hanninen/Kaj Lindstrom, Fin (Toyota Yaris), a 1,9.



10. Kris Meeke/Paul Nagle, GB/Irl (Citroën C3), a 2.