Rali de Portugal: Armindo Araújo abre a estrada, mas descarta regresso à competição

Lusa 20 Mai, 2017, 20:22 | Rali de Portugal

"O Automóvel Clube de Portugal (ACP) fez-me o convite e nem pensei duas vezes, mas este não é um regresso aos ralis", disse o piloto à agência Lusa, rejeitando, para já, um regresso à competição.



Cinco anos depois de ter feito o seu último rali, o quatro vezes campeão nacional de ralis, de 2003 a 2006, está presente no Rali de Portugal ao volante de um Subaru Impreza, o carro `0´, que partilha com Pedro Leal, mas longe do regresso.



"Na vida nunca de deve dizer nunca, mas, para voltar, só conciliando um conjunto de condições", diz, acrescentando: "Sempre defini que o meu regresso só aconteceria se fosse para um projeto que me garantisse condições de ser um projeto ganhador, e isso não tem acontecido."



Sobre a experiência com o carro `0´, disse ser "boa e divertida", mas alertou: "Temos de ter a preocupação de ver se tudo está em condições para a passagem dos pilotos."



"O ACP está de parabéns pela organização do Rali de Portugal e o público também, já que tem tido um comportamento excecional", diz o piloto, mostrando-se esperançado que esse comportamento "se mantenha no domingo".



O Rali de Portugal termina no domingo com as últimas quatro provas especiais de classificação.