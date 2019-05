Rali de Portugal. Arranque liga Lousã a Lousada e passa por Arganil

Começa hoje a competição do Rali de Portugal. São 61 pilotos a lutar pelo primeiro lugar naquela que é a sétima prova do mundial de Ralis.



Esta primeira etapa tem quase 95 quilómetros. Liga Lousã à Lousada.



Esta sexta-feira marca também o regresso do Rali de Portugal a Arganil, 18 anos depois. Uma prova que a RTP vai estar a acompanhar ao longo do dia.