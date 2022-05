Rali de Portugal. Kalle Rovanperä é o mais novo a vencer a prova lusa

Rovanperä, que tem menos três do que o compatriota Markku Alen, gastou 3:44.19,2 horas para cumprir as 21 especiais desta quarta jornada do Mundial, deixando o segundo classificado, o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris), a 15,2 segundos, com o espanhol Dani Sordo (Hyundai i20) em terceiro, a 2.17,3 minutos, depois de ter batido o japonês Takamoto Katsuta (Toyota Yaris) na `power stage`.

Com estes resultados, Rovanperä, que já venceu três das quatro provas realizadas esta época (só foi batido pelo francês Sébastien Loeb, em Ford Puma, no Rali de Monte Carlo), alargou a vantagem no campeonato, tendo agora 106 pontos, mais 46 do que o segundo classificado, que é o belga Thierry Neuville (Hyundai i20).

c/Lusa