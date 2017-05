Rali de Portugal: Ott Tänak lidera após nove classificativas

Lusa 19 Mai, 2017, 20:12 / atualizado em 19 Mai, 2017, 20:27 | Rali de Portugal

O 12.º classificado do Mundial de pilotos assumiu a liderança da prova após a sexta especial, a segunda no troço de Caminha, e segurou-a em Ponte de Lima e nas duas passagens pela 'Braga Street Stage', terminando o dia com 4,6 segundos sobre o espanhol Dani Sordo (Hyundai i20).



O francês Sébastien Ogier (Ford Fiesta) segue na terceira posição da classificação, a cinco segundos do seu companheiro de equipa, após um dia marcado pela desistência do norte-irlandês Kris Meeke (Citroën C3), na sétima especial, em Ponte de Lima, onde perderam tempo o neozelandês Hayden Paddon e o finlandês Jari-Mati Latvala (Toyota Yaris), que provocou também o atraso do belga Thierry Neuville (Hyundai i20).



No sábado, a partir das 09:08, os pilotos enfrentam seis especiais de classificação, casos do renovado percurso de Vieira do Minho (22,47 km), o regressado de Cabeceiras de Basto (22,30 km), que estreia a parte final, e o tradicional troço de Amarante (37,55 km).











Classificação





1. Ott Tänak/Raigo Molder, Est (Ford Fiesta), 01:37.18,5 horas



2. Dani Sordo/Marc Marti, Esp (Hyundai i20), a 4,6 segundos.



3. Sébastien Ogier/Julien Ingrassia, Fra (Ford Fiesta), a 5.



4. Craig Breen/Scott Martin, Irl/GB (Citroën C3), a 12,9



5. Elfyn Evans/Craig Parry, GB (Ford Fiesta), a 18,3.



6. Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul, Bel (Hyundai i20), a 22,7.



7. Juho Hanninen/Kaj Lindstrom, Fin (Toyota Yaris), a 52.



8. Esapekka Lappi/Janne Ferm, Fin (Toyota Yaris), a 1.12,3 minutos.



9. Mads Ostberg/Ola Floene, Nor (Ford Fiesta), a 3.50.



10. Jari-Matti Latvala/Mikka Antilla, Fin (Toyota Yaris), a 4.51,2.