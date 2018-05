Rali de Portugal: Peugeot Rally Cup Ibérica em estreia e com 21 inscritos

Lusa Comentários 18 Mai, 2018, 16:49 | Rali de Portugal

"É um sucesso" considerou à agência Lusa José Pedro Fontes, que idealizou este troféu mono marca promovido pela Peugeot Portugal e Peugeot Espanha, e que tem organização, preparação e logística feitas pela Sports & You, a equipa que o apoia na sua participação no nacional de ralis, e de outros, como Miguel Barbosa ou do campeão nacional em título, Carlos Vieira.



A Peugeot Rally Cup Ibérica tem um calendário de seis provas - três em Portugal e três em Espanha - com destaque para os ralis de Portugal e da Catalunha, duas das provas do calendário do mundial 2018.



"O prémio final para o vencedor é um rali em 2019, aos comandos de um R5", lembra José Pedro Fontes, considerando que o troféu, "até pelos prémios monetários que distribui" se mostrou "muito aliciante, desde a primeira hora" e com uma adesão que surpreendeu o ex-campeão nacional de ralis.



No Rali de Portugal foram 21 os pilotos a marcar presença ao volante de um Peugeot 208, da categoria R2, que o piloto do Porto considera "o melhor e mais competitivo da sua classe", dos quais 10 portugueses, nove espanhóis e dois britânicos.



"O objetivo passa por ver crescer o troféu em número de participantes e também trazer algumas mulheres para a competição", adianta, lembrando a criação de uma `ladies Cup´.



Apesar de ser um troféu que pretende cativar, e fazer despontar, novos pilotos em Portugal e Espanha, a verdade é que a Peugeot Rally Cup Ibérica conta também com alguns nomes já com algum currículo nos ralis em Portugal, casos de Diogo Gago, Pedro Antunes ou Daniel Nunes.



"Este é um troféu que permite isso mesmo", disse José Pedro Fontes, e justificou: "Pela forma como está organizado, pelo potencial do carro e porque se trata de um projeto aliciante, desportiva e financeiramente, contamos com pilotos novos e pilotos menos novos, com mais ou menos currículo".



Após o Rali de Portugal, em que para a classificação contam apenas as primeiras noves especiais da prova, segue-se o Rali de Castelo Branco, que abre a fase em asfalto, dias 30 de junho e 1 de julho.



A Peugeot Rally Cup Ibérica tem dias 20 e 21 de julho o Rallye de Ferrol, em Espanha, e depois o Princesa das Astúrias, a 14 e 15 de setembro. Ainda em Espanha, há o Rali da Catalunha, entre os dias 25 e 28 de outubro, em piso de terra, e o troféu encerra em 17 e 18 de outubro, no Rali Casinos do Algarve, novamente em piso de asfalto.