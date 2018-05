Rali de Portugal. Sordo lidera após quatro especiais

Mário Aleixo - RTP Comentários 18 Mai, 2018, 12:43 / atualizado em 18 Mai, 2018, 12:43 | Rali de Portugal

O cantábrio foi o mais rápido na primeira passagem pelo troço de Ponte de Lima (27,54 km) e terminou a secção matinal com 4,6 segundos de vantagem sobre o britânico Kris Meeke (Citroën C3), que chegou a liderar a prova, que venceu em 2016.



"Puxei como tudo, não cometi nenhum erro e com esta estrada não podia ter feito muito melhor. Estou feliz, foi um bom tempo, mas próximo dos restantes", referiu Sordo, quinto do Mundial.



Sordo foi o terceiro líder do primeiro dia da prova, depois de Meeke, que venceu a classificativa de Caminha (18,11 km), e do neozelandês Hayden Paddon (Hyundai i20), o mais rápido na especial de Viana do Castelo (26,73 km), onde o estónio Ott Tänak (Toyota Yaris), que partiu esta sexta-feira na liderança, foi forçado a abandonar.



O recente vencedor do Rali da Argentina e terceiro do Mundial deparou-se com um sobreaquecimento do óleo do seu Yaris, após embater com uma pedra, logo na primeira especial do dia, antes de o finlandês e seu companheiro de equipa Jari-Mati Latvala também ter abandonado, por ter partido a suspensão dianteira do seu Toyota, já em Ponte de Lima.



O outro piloto da marca nipónica, o também finlandês Esapekka Lappi, também sentiu dificuldades durante a manhã, quedando-se pelo 11.º lugar, a 26 segundos de Sordo.



O francês Sébastien Ogier (Ford Fiesta) terminou as quatro especiais na quarta posição, a 7,3 segundos de Sordo, e atrás de Paddon, que ocupa o terceiro posto, a 4,8.



"Estou bastante satisfeito com a nossa condução esta manhã, mas o tempo perdido é o esperado", referiu o pentacampeão do mundo.



Ogier procura o seu sexto triunfo no rali português e defende os 10 pontos de avanço no Mundial sobre o belga Thierry Neuville (Hyundai i20), que terminou a secção na quinta posição, a 9,4 do líder, depois de ter assumido o risco de 'perseguir' o rival.



"Está a ser realmente difícil fazer as curvas no carro, estou a batalhar com isso. É difícil andar mais rápido do que Ogier, mas eu estou a tentar", sublinhou Neuville.



A partir das 15:25, Ogier volta a ser o primeiro a partir para nova passagem pelos troços de Viana do Castelo, Caminha e Ponte de Lima, antes da "Porto Street Stage", marcada para as 19:03.