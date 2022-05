Sébastien Ogier despista-se no regresso à prova

Ogier despistou-se na primeira passagem por Cabeceiras de Basto, a segunda das sete especiais previstas para sábado, depois de já se ter atrasado 17 minutos a entrar para a especial.

O autal campeão mundial em título deixou o carro deslizar demasiado numa curva rápida, bateu com a traseira no morro do lado esquerdo e acabou por sair na curva seguinte, de traseira, para uma ribanceira.

Apenas a metade traseira do Yaris ficou suspensa fora de estrada, enquanto a frente ficou na pista.

Tanto piloto como navegador saíram ilesos do incidente.

O também gaulês Sébastien Loeb (Ford Puma) regressou igualmente esta manhã à prova depois do embate de sexta-feira numa ponte, mas sentiu problemas mecânicos neste mesmo troço de Cabeceiras de Basto.

O piloto, de 48 anos, queixou-se de ter ficado sem potência repentinamente no Ford Puma, sendo obrigado a parar para reiniciar o sistema, mas o problema persistiu até final, perdendo mais de três minutos.

Após as duas primeiras classificativas de hoje, o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris) mantém a liderança da prova com que chegou a este dia de sábado, agora com 10,2 segundos de vantagem sobre o finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris), que é segundo, e 1.04,8 minutos sobre o espanhol Dani Sordo (Hyundai i20), terceiro.