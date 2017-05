Sebastien Ogier ganha Rali de Portugal

Mário Aleixo - RTP 21 Mai, 2017, 13:30 / atualizado em 21 Mai, 2017, 13:38 | Rali de Portugal

Sebastien Ogier venceu o Rali de Portugal e reforçou a liderança do Mundial de pilotos.



O piloto liderou a prova desde o 12º troço cronometrado em Amarante e nunca deu hipóteses ao amis diretos adversários Thierry Neuville (Hyundai) que foi segundo e Dani Sordo (Hyundai) que ficou em terceiro.



O tetracampeão do mundo conquistou o seu 40º rali, ao terminar as 19 provas especiais de classificação com 15,6 segundos de vantagem sobre o belga Thierry Neuville (Hyundai i20), enquanto o espanhol Dani Sordo (Hyundai i20) fechou o pódio, a 1.01,7 minutos de Ogier.



Esta é a quinta vez que o piloto gaulês da Ford ganha em estradas portuguesas, juntando ete triunfo às vitórias em 2010, 2011, 2013 e 2014, igualando assim o máximo do finlandês Markku Alén (1975, 1977, 1978, 1981 e 1987).



Ogier, sucede a Kris Meeke (Citroen) que foi vencedor em 2016. O piloto português já tinha ganho o Rali de Monte Carlo, a prova que abriu a temporada.



O tetracampeão passa a somar 128 pontos, mais 25 que Thierry Neuville (106), que venceu na Córsega e na Argentina.



De Portugal, o Mundial de Ralis segue para a Sardenha, onde os pilotos correm entre 8 e 11 de junho.