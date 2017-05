Sebastien Ogier "tira" comando a Tanak no Rali de Portugal

Mário Aleixo - RTP 20 Mai, 2017, 10:42 / atualizado em 20 Mai, 2017, 13:46 | Rali de Portugal

Numa corrida extremamente equilibrada o piloto francês, de 33 anos, lidera a corrida ao volante de um Ford Fiesta WRC'17.



Na troço classificativo de Amarante Sebastien Ogiar beneficiou de um precalço técnico de Ott Tanak e assumiu a lidernaça da prova.



O anterior líder (Tanak) começou ao ataque, conseguindo defender o primeiro lugar nos troços de Vieira do Minho e em Cabeceiras de Basto, onde foi o mais rápido, mas acabou por cair para quinto, na especial de Amarante, na sequência de um toque e um despiste, quando já tinha uma roda traseira desalinhada.



"Bati num morro, do lado de fora, numa travagem a cerca de 20 quilómetros do fim e, imediatamente, algo se partiu", explicou Tänak, que ocupa o quarto lugar do Mundial e ainda procura o primeiro triunfo.



O tetracampeão e líder do mundial, autor dos melhores registos na primeira e na terceira especiais do dia, terminou a primeira secção no primeiro lugar, com 19,5 segundos de vantagem sobre o belga Thierry Neuville e 25 sobre o espanhol Dani Sordo, ambos em Hyundai i20.



"Foi bom, hoje está a ser um rali diferente para mim e conseguir um bom resultado é importante", referiu Ogier, igualmente quatro vezes vencedor da prova lusa, lamentando os azares de Tänak, reconhecendo que o seu andamento estava a "promover a competitividade do campeonato".



Neuville, vencedor dos dois últimos ralis e terceiro do Mundial, destacou a sua "condução eficiente", que lhe permitiu instalar-se no segundo posto, depois de ter sido beneficiado de uma correção do tempo na especial de Ponte de Lima, na véspera, que então o promoveu de sexto para quarto na competição.



Entre o pódio e Tänak, quinto a 1.16,8 minutos, surge o primeiro Citroën C3, o do irlandês Craig Breen, a 46,2 segundos de Ogier, à frente dos finlandeses da Toyota Juho Hanninen, sexto a 1.39,5, e Jari-Matti Latvala, segundo do Mundial, que se atrasou na sexta-feira e hoje se depara com "mal-estar físico e febre" e fecha o 'top-10', a mais de cinco minutos do líder.



A secção da tarde repete as provas especiais de classificação da manhã, com novas passagens por Vieira do Minho (22,47 km), Cabeceiras de Basto (22,3 km) e Amarante (37,55 km), a partir das 15:46, quando partir o ucraniano Valeriy Gorban (BMW-Mini).