Vídeos Resumo da Temporada WRC 2017

Jorge Alexandre Lopes 12 Abr, 2017, 18:31 / atualizado em 12 Abr, 2017, 18:34 | Rali de Portugal



Nesta página apresentamos os vídeos oficiais da temporada WRC.

Uma época que já não via o arranque tão equilibrado e espetacular desde 1986, com 4 pilotos e 4 marcas diferentes a vencer os primeiros 4 ralis do campeonato.



Os vídeos são apresentados na lista, do mias recente para o mais antigo.



VOLTA À CÓRSEGA

Vitória de Neuville, desta vez a herdar dos problemas de motor que afetaramo Citroen de Kris Meeke e problemas elétricos que impediram Sebastian Ogier de lutar pelo triunfo.







RALI DO MÉXICO

O final mais dramático dos últimos tempos e um dos mais épicos de sempre no WRC. Kris Meeke quase a hipotecar o triunfo com uma saída de estrada no último Km de prova. E tudo filmado.







O final dramático do Rali, com o despiste de Meeke e o regresso à estrada para vencer







RALI DA SUÉCIA

Neuville hipoteca vitória com acidente numa Superespecial. Latvala aproveita para dar a 1ª vitória à Toyota no WRC desde...1999.









RALI DE MONTE CARLO

Neuville tem acidente e apesar de dominar, deixa o triunfo a Sebastian Ogier. O campeão na 1ª prova com a Ford da M-Sport, dá o 1º triunfo à marca e à equipa desde o Rali de Inglaterra de 2012.