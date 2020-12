Armindo Araújo campeão nacional de ralis após anulação da última prova

"Infelizmente, devido ao parecer não favorável por parte das Autoridades de Saúde, alegando o Estado de Emergência causado pela pandemia do novo coronavírus, o Clube Automóvel do Algarve vê-se forçado a cancelar a última prova do Campeonato de Portugal de Ralis, o Rali Casinos do Algarve, previsto para os dias 17, 18 e 19 de dezembro", anunciou hoje a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), em comunicado.

Desta forma, para efeitos de classificação, passam a contar os cinco melhores resultados das seis competições escolhidas.

Armindo Araújo soma um total de 148,26 pontos contra os 138,63 de Bruno Magalhães (Hyundai i20) e os 106,27 de Ricardo Teodósio.

O piloto de Santo Tirso, navegado por Luís Ramalho, que já tinha sido campeão nacional em 2003, 2004, 2005, 2006 e 2018, venceu três provas (Fafe, Castelo Branco e Aboboreira), sendo segundo em outras duas (Madeira e Alto Tâmega).