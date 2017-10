Bruno Magalhães abandona Rali da Letónia após despiste

Lusa 07 Out, 2017, 18:36 | Ralis

O acidente de Magalhães deu-se na sexta e penúltima especial de hoje (Cidade de Liepaja 1, em 1,69 quilómetros). Ao entrar numa curva com o piso totalmente coberto de água, o português perdeu o controlo do veículo e embateu com muita força numa árvore, ficando com o carro destruído.

Bruno Magalhães iniciou o Rali da Letónia ainda com esperança de chegar ao título de campeão da Europa, apesar de iniciar a jornada em segundo, 24 pontos atrás do polaco Kajetan Kajetanowicz, atual bicampeão.

A prova ficou suspensa por algum tempo e depois regressou, para a última especial que faltava - novamente em plena Liepaja e com caraterísticas idênticas à anterior.

Kajetanowicz (Ford Fiesta) é terceiro e controla o rali e o campeonato. Hoje, esteve sempre em vantagem sobre Magalhães, que seguia no oitavo lugar, após o quinto troço cronometrado, o último que completou.