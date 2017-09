Citroën aposta em Ogier para Mundial de 2018

RTP 05 Set, 2017, 20:12 | Ralis

"Apesar de Andreas ser um dos cenários possíveis para o próximo ano, não era essa a nossa prioridade", afirmou o diretor da Citroën Racing, Yves Matton, acrescentando que as negociações com o francês "prosseguem normalmente".



Andreas Mikkelsen, por seu turno, anunciou em comunicado que correrá pela Hyundai, manifestando o desejo de que este seja "um ponto de partida de uma relação duradoura".



"O meu objetivo é tudo fazer para ajudar a equipa na classificação de construtores. Acredito muito nela e no carro, estando por isso muito impaciente para começar", afirmou o norueguês.



No rali da Catalunha, de 05 a 08 de outubro, Mikkelsen substituirá já ao volante de um Hyundai i20 o neozelandês Hayden Paddon, correndo ao lado do belga Thierry Neuville e do espanhol Dani Sordo.