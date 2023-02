Craig Breen quer vencer o Campeonato de Portugal de Ralis

Após ter disputado 81 provas do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC), o irlandês, de 33 anos, admitiu, em declarações à agência Lusa, ter aceite um projeto “interessante” na competição portuguesa, na qual se pretende “divertir”.”, frisou.Craig Breen, que tem como melhor resultado no WRC o sétimo lugar alcançado no ano passado, mostrou-se “motivado” com este novo desafio da carreira, depois de ter trocado a Ford pela Hyundai.”, admitiu.Breen, que completou 33 anos no passado dia 2 de fevereiro, disse conhecer algumas das provas lusas, considerando que tem “boas provas” e que é “uma boa competição”.”, disse.Sobre os adversários que vai enfrentar, destaca, sobretudo, José Pedro Fontes, campeão nacional em 2015 e 2016, que considera o seu “melhor amigo”.”, explicou Breen.Para o piloto irlandês, este projeto em Portugal vai, contudo, implicar algum desgaste com as viagens.”, reconheceu.Utilizar no CPR um carro com especificações diferentes (um carro Rally 2, enquanto tripula no WRC um protótipo híbrido), não será um inconveniente.“N”, frisou.O piloto irlandês considera que poderá fazer maior diferença nas provas de asfalto, piso no qual se sente mais à vontade.”, explicou.Craig Breen foi convidado pela Hyundai Portugal para disputar o CPR em 2023, tendo Ricardo Teodósio, campeão em 2019 e 2021, como companheiro de equipa.A Hyundai não conquista o título nacional de ralis desde que, em 2018, venceu a competição com Armindo Araújo.