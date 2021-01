Dakar2021: Price vence e assume o comando nas motas

O piloto da KTM aproveitou o tempo perdido pelos principais adversários da Honda, o norte-americano Ricky Brabec e o espanhol Joan Barreda, que abriram a pista esta manhã, para dar um passo importante rumo à reconquista do troféu.



Price concluiu os 277 quilómetros da especial de hoje, que ligou Jeddah a Bisha, com 1.29 minutos de vantagem sobre o argentino Kevin Benavides (Honda) e 2.49 minutos sobre o austríaco Mathias Walkner (KTM).



Joaquim Rodrigues Jr. (Hero) foi o melhor português, terminando integrado no grupo dos primeiros pilotos em pista, cedendo 13.11 minutos para o vencedor, estando provisoriamente na 17.ª posição.



O luso-germânico Sebastian Bühler (Hero) foi 19.º, a 28.36 minutos.



A prova tem partida e chegada em Jeddah, com cerca de oito mil quilómetros de percurso, terminando no dia 15 de janeiro.



Hoje, disputa-se a primeira de 12 etapas, que liga Jeddah a Bisha, num total de 622 quilómetros, 277 deles cronometrados.