Dani Sordo domina o rali Serras de Fafe

23 Fev, 2019 | Ralis

Muito público no arranque do campeonato de ralis, numa prova que conta também para o European Rally Trophy (ERT), e que tem o aliciante extra da participação de um dos pilotos da elite mundial, o espanhol Dani Sordo (Hyundai i20 R5), que não deu hipóteses à concorrência vencendo as duas passagens em Luilhas (12,82 km).



Sordo chegou à superespecial Fafe Street Stage (2,05 km) com 13,3 segundos de vantagem para Ricardo Moura (Skoda Fabia R5), piloto açoriano que defende o triunfo do ano passado, embora não esteja esta temporada inscrito no Nacional de Ralis.



O espanhol manteve o domínio nas duas passagens pela Fafe Street Stage e terminou o dia na frente com uma vantagem de 18,1 segundos para Ricardo Moura, com Ricardo Teodósio em terceiro, a 19,6, Miguel Barbosa (Skoda Fabia R5) na quarta posição, a 27,4, e o campeão nacional em título, Armindo Araújo (Hyundai i20 R5) a fechar o "top-5", a 39,6.





Este sábado o Rali Serras de Fafe tem as últimas dez classificativas com duplas passagens por Montim (8,52 km), Ruivães (9,65) e Lameirinha (10,84), Aboim (10,32) e Gontim (6,77).