Domínio caseiro no Rali da Madeira depois de problemas dos favoritos





(Com Lusa)





A competir em casa, Miguel Nunes, acompanhado por João Paulo, concluiu as oito classificativas já realizadas, incluindo a superespecial de abertura, em 1:11.40,4 horas, com 15,2 segundos de vantagem para Araújo e 23,4 sobre João Silva (Toyota Yaris), que, contudo, não pontua para o campeonato português.Miguel Nunes aproveitou os contratempos sofridos por vários candidatos à vitória, entre os quais o britânico Kris Meeke (Toyota Yaris), que se despistou na primeira classificativa de hoje, o italiano Giandomenico Basso (Skoda Fabia) e o espanhol Diego Ruiloba (Citroën C3), que chegaram a passar pelo topo da classificação.Armindo Araújo, acompanhado por Luís Ramalho, foi o mais rápido entre os concorrentes do CPR em seis das sete especiais disputadas durante o dia e venceu, em termos absolutos, a segunda passagem pelo Santo da Serra, resultados que lhe permitiram subir ao segundo lugar da geral.“Voltámos a andar num ritmo muito forte e estamos muito satisfeitos por estarmos a discutir as primeiras posições da geral. O nosso foco está no CPR, mas é motivador andarmos ao ritmo dos pilotos madeirenses, que sabemos serem muito difíceis de bater”, afirmou Armindo Araújo, citado pela sua equipa.Rúben Rodrigues terminou a etapa no quarto posto da geral, a 40,2 segundos de Miguel Nunes, sendo o segundo piloto entre os que pontuam para o CPR, a 25 segundos de Armindo Araújo.Miguel Caires (Skoda Fabia), outro piloto que não entra nas contas do campeonato nacional, completa os cinco primeiros, a 48,7 segundos do comandante.Ricardo Teodósio (Citroën C3) ascendeu ao sexto lugar da geral e ao terceiro entre os concorrentes do CPR, depois de superar Pedro Almeida (Toyota Yaris) na parte final da etapa. Os dois estão separados por 2,9 segundos.A jornada ficou ainda marcada pelo despiste de José Pedro Fontes (Lancia Ypsilon), no segundo troço do dia, quando discutia a liderança do campeonato nacional, e pelo abandono de Gonçalo Henriques (Hyundai i20), após uma saída de estrada na primeira classificativa.Nas duas rodas motrizes, João Rodrigues (Peugeot 208 Rally4), estreante nas classificativas da Madeira, lidera com nove segundos de vantagem sobre Pedro Câmara, igualmente num Peugeot 208 Rally4. O ucraniano Anton Korzun é terceiro, a 21 segundos.Armindo Araújo considerou que a prova permanece em aberto, quando faltam percorrer cerca de 90 quilómetros cronometrados.“Nada está decidido, pois o rali ainda tem quase 90 quilómetros até ao final, mas vamos continuar a impor este ritmo e isso certamente nos trará um bom resultado”, declarou.A segunda e última etapa disputa-se no sábado, com sete classificativas e duplas passagens por Ponta do Sol, Ponta do Pargo e Lameiros, além de uma passagem por Chão da Lagoa. O último troço, Lameiros 2, será a ‘power stage’, antes da cerimónia do pódio, marcada para as 19:30, na Praça do Povo.