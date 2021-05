Elfyn Evans chega ao último dia na liderança do Rali de Portugal

Evans cedeu 5,7 segundos nos 3,3 quilómetros da superespecial da Foz do Douro, no Porto, mas vai partir na frente da classificação para o derradeiro dia de prova, no domingo.



"Vamos ver como corre amanhã [no domingo], vai ser um dia complicado", afirmou o britânico, no final da especial espetáculo desenhada nas ruas do Porto.



Sordo, que termina o dia com problemas de motor e sem desligar o carro com medo que não volte a pegar, venceu categoricamente a derradeira classificativa de um dia dramático para a marca sul-coreana.



"Tive um bom ‘feeling' na especial, o resultado foi bom", frisou o espanhol.



Sordo, que já liderou a corrida durante o primeiro dia de prova, na sexta-feira, soma, agora, quatro vitórias em especiais portuguesas nesta edição do Rali, contra as duas de Evans, as sete do estónio Ott Tanäk (Hyundai i20), que desistiu durante a segunda passagem por Amarante devido a uma falha na suspensão traseira do seu i20.



Também venceram especiais em Portugal o finlandês Kalle Rovanpera (Toyota Yaris), que também já desistiu com problemas mecânicos, e o francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris).



O campeão mundial em título tem tido dificuldades em entrar no ritmo da concorrência, mas tem conseguido escalar lugares na classificação geral depois de um primeiro dia de muito tempo perdido a abrir a pista.



Ainda assim, já é terceiro classificado, a 1.04,2 minutos de Evans, seu companheiro de equipa.



"Foi um dia difícil para nós, mas continuamos a subir na classificação", frisou o piloto gaulês, que na superespecial da Foz ainda deixou calar o motor do seu Yaris, cedendo 5,3 segundos para o vencedor.



Ao longo de todo o dia, Ogier manteve uma animada e intensa luta com outro piloto da Toyota, o japonês Takamoto Katsuta, que é quarto da geral a apenas 1,5 segundos do campeão.



O jovem prodígio francês, Adrien Fourmaux (Ford Fiesta) aproveitou a superespecial para roubar o quinto lugar ao britânico Gus Greensmith (Ford Fiesta) por 6,4 segundos.



Em WRC2, o líder é o finlandês Esapekka Lappi (VW Polo) com 40,4 segundos de vantagem sobre o compatriota e amigo de infância Teemu Suninen (Ford Fiesta).



Para domingo estão previstas mais cinco classificativas, incluindo a ‘power stage' de Fafe, que distribui 15 pontos pelos cinco mais rápidos.



É nessa pontuação que vão apostar os já desistentes Tanäk e o belga Thierry Neuville (Hyundai i20), bem como Ogier, que esta manhã partiu com quatro pneus macios usados na sexta-feira, de forma a ter quatro pneus novos prontos a usar no derradeiro dia.



Ao todo, os pilotos enfrentam 49,47 quilómetros no último dia de prova, divididos pelas especiais de Felgueiras (9,18 km), Montim (8,75 km), Fafe 1 (11,18 km), Felgueiras 2 (9,18 km) e Fafe 2 (11,18 km).



O Rali de Portugal é a quarta das 12 provas do Mundial previstas para 2021.