Erro na passagem de duna afasta Joaquim Rodrigues

Mário Aleixo - RTP 07 Jan, 2018, 08:52 / atualizado em 07 Jan, 2018, 09:12 | Ralis

Joaquim Rodrigues calculou mal a altura da duna, quase depois da partida, e acabou por cair de forma desamparada, ficando inanimado. Teve de ser transportado de helicóptero para o hospital, pelo que é o primeiro desistente, nesta curta especial de 31 km.



Quando foi assistido, o português estava consciente e no hospital já chegou mesmo a sorrir, o que deixa antever que a lesão não seja grave, devendo ficar apenas sob observação.



A desistência de Joaquim Rodrigues junta-se assim às ausências de última hora de Paulo Gonçalves e Joaquim Rodrigues, o que deixa a participação lusa reduzida a Fausto Mota (KTM), 56º, a 9.05 minutos do vencedor da primeira tirada, o britânico Sam Sunderland (KTM), campeão do ano passado.

Carlos Sousa sofre penalização

Nos carros, o duplo vencedor Nasser Al-Attiyah, do Qatar, é o primeiro líder. O piloto da Toyota completou o troço cronometrado em 21.51 minutos, o que deixa como melhor luso Carlos Sousa (Renault) em 30º, a 5.48.



Algum tempo depois Carlos Sousa (Renault) foi penalizado em duas horas e caiu para a 94ª posição da classificação da prova de todo o terreno.



Depois de ter concluído no sábado os 31 quilómetros da 'especial' de abertura no 30º lugar, a 5.48 minutos de Nasser Al-Attiyah, do Qatar, primeiro líder, Sousa já esperava 20 minutos de penalização por ter falhado um ponto de controlo, mas a classificação atualizada reflete uma punição de duas horas.



"A etapa inaugural foi apenas um pequeno aperitivo do que será o Dakar. Mais uma vez, uma prova muito dura e desgastante para mecânicas e pilotos. E amanhã já temos pela frente um dos maiores desafios: 267 quilómetros, muitos deles disputados em dunas. Um dia, teoricamente, ainda mais difícil em termos de navegação", comentou Carlos Sousa.

Villas-Boas e Mello Breyner na expetativa



Aproveitando uma paragem sabática na sua carreira de treinador de futebol, André Villas-Boas está no Dakar a cumprir um sonho, com o experiente Ruben Faria como co-piloto, e concluiu o primeiro dia em 46º, a 11.01.



Pedro Mello Breyner (CAT Racing) é o único piloto luso de UTV, a designação para as viaturas próprias para andar fora da estrada. É o quarto posicionado, a 3.43 do líder, o peruano Aníbal Aliaga.



Para domingo, a segunda etapa já tem 267 quilómetros cronometrados, sempre no Peru, na região de Gran Tablazo de Ica, quase sempre fora de estrada e a obrigar a um bom trabalho de navegação.