Joaquim Rodrigues Jr. sobe ao quarto lugar no rali de Abu Dhabi

O piloto de Barcelos concluiu os 251 quilómetros cronometrados na terceira posição, a 2.58 minutos do vencedor da tirada, o francês Adrien van Beveren (Yamaha). O austríaco Mathias Walkner (KTM) foi segundo, a 54 segundos do gaulês.



Quem não terminou a etapa foi o luso-germânico Sebastian Bühler, que caiu e se magoou numa perna.



Com estes resultados, Quim Rodrigues Jr. subiu uma posição, para o quarto lugar, a 28.32 minutos do líder, Mathias Walkner.



“Hoje, foi um dia melhor para mim. Aos poucos, vou recuperando a minha energia. Foi uma especial muito rápida e com algumas partes perigosas no deserto, pelo que fiz o meu melhor para ser cuidadoso”, comentou Quim Rodrigues.



Esta quinta-feira disputa-se a derradeira etapa, com 216 quilómetros cronometrados.